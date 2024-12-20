偉仁大學上訴加州私立高等教育局 為保護學生和教職員工利益

12月19日，偉仁大學（Olivet University, OU）正式啟動上訴程序，針對加利福尼亞州私立高等教育局（California Bureau for Private Postsecoundary Education, BPPE）吊銷其許可證的決定。偉仁大學表示將致力保障受此決定直接影響的學生和教職員工的利益。



偉仁大學的一位發言人向《基督日報》透露，2024年12月19日，大學的法律顧問正式要求BPPE根據加利福尼亞州政府法典第11523條提供對該機構的全部訴訟記錄。這標誌著偉仁大學上訴程序的正式開始。



此前在12月15日的一份聲明中，偉仁大學解釋道，「在最近的聽證會後，偉仁大學收到一項決定，導致其在加利福尼亞州的執照被吊銷。大學目前正在準備通過適當的法律渠道上訴，以全面處理此事。除了上訴，偉仁大學還決定從2024年12月11日起，在加利福尼亞州以宗教豁免身份運營，並已於同日提交了申請。」



偉仁大學轉為宗教豁免身份



根據加利福尼亞州的法律，宗教豁免學校可免受通常適用於私立大學的某些規定的約束。這些機構必須保持宗教性質，獲准授予宗教研究、神學、神職和事工等領域的學位，涵蓋從副學士到博士等各個層次。與其他私立大學不同，宗教豁免學校不受BPPE強制五年重新評估的約束，允許其在運營中享有更多的自主權。



偉仁大學發言人表示，偉仁大學決定轉為宗教豁免身份，是基於該身份所帶來的優勢，以及對BPPE行為的擔憂。該大學認為，這一變化將為未來發展提供更多自由，同時確保能夠繼續履行其基督教教育使命。



致力於保護學生和教職工的利益



偉仁大學對BPPE吊銷決定的上訴，是為了維護該大學作為基督教機構的公正待遇權利，並保護學生和教職工的利益。學校一位代表強調，許多學生對於BPPE的行為感到困惑和沮喪，因為大多數學生對所接受的教育表示滿意。



在BPPE的程序中，三名學生作證，講述了他們在偉仁大學的正面經驗。根據法庭記錄，D.T.是一名主修神學和商業的本科生，他表示在整個大學期間，他從未遇到過課程短缺的情況。E.Z.是一名攻讀兒童發展研究學士學位的學生，她提到每個學季通常修三到四門課程，並且每門課都能收到課程大綱。M.T.是偉仁大學米爾谷（Mill Valley）校區的道學碩士生，她分享說每個學季大約修四門課程，從未遇到過課程供應不足的問題。



這些學生的證詞直接反駁了BPPE關於偉仁大學課程供應不足的指控。儘管如此，BPPE仍繼續對該學院提出這一指控。



學生、教職工和校友支持偉仁大學



在11月舉行的為期三天的聽證會中，近100名學生、教職工和校友參與了聽證會，表示支持偉仁大學，並見證了他們認為BPPE對該校的不合理對待。這一強烈的支持表明，偉仁大學在其社區中擁有堅實的支持基礎。



BPPE的使命與被指控的偏見



BPPE的官方網站上明確表示，其使命是通過監管加利福尼亞州的私人高等教育機構，保護加利福尼亞州的學生和消費者。然而，批評者認為，BPPE在處理偉仁大學案件時並未傾聽該校學生和消費者的關切。相反，BPPE決定吊銷偉仁大學的執照，已經危及到加利福尼亞州學生的教育前景。



有文件顯示，BPPE對偉仁大學的調查是由《新聞周刊》記者Naveed Jamali發起的，而非由學生或公眾提出。這引發了關於BPPE行為是否公平公正的更多疑問。偉仁大學及其支持者認為，調查和最終的執照吊銷決定受到了外部媒體壓力，特別是《新聞周刊》的影響，而非基於學生或大學社區的合理關切。



《新聞周刊》對偉仁大學的偏見報道



《大學先驅報》(The University Herald) 的一篇報道提及，偉仁大學對《新聞周刊》提出質疑，認為該媒體存在偏見，試圖關停該校，並指責該刊忽視新聞倫理造假。



一位大學代表透露，《新聞周刊》在星期天上午9:08聯系了學校尋求評論，但到那時，《新聞周刊》已經發佈了一篇關於偉仁大學已被關閉的報道。但其文章中寫道：「偉仁大學在本文發布前未回應關於該決定的評論請求。」



「《新聞周刊》甚至沒有等到大學的回應，這進一步證明了其造假的偏見。」該發言人說。



展望未來



隨著上訴程序的推進，偉仁大學對未來保持樂觀態度。



「隨著偉仁大學繼續推進上訴並在宗教豁免身份下運營，學校仍致力為學生提供優質教育，同時秉持其基督教價值觀。大學必爭取上訴執照吊銷之決定，主張作為一個信仰基礎的機構，應該免受BPPE過度監管的侵擾。經過這場法律挑戰，OU希望保護自己的未來，並確保學生和教職工不受BPPE不公正決定的影響。」發言人表示。

