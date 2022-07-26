香港書展7.20開鑼 基督教坊辦「網上微書展」

第32屆香港書展7月20至26日在灣仔香港會議展覽中心舉行，基督教坊設於展覽廳3G。貿發局另設「文化線上行」專頁提供在線閱讀、基督教坊則舉辦「網上微書展」。



香港書展年度主題：「歷史文化 ‧ 城市書寫」



第五波新冠疫情緩和，香港貿易發展局（TDC）一如去年恢復實體書展，今年以「歷史文化 ‧ 城市書寫」為年度主題，並以「從香港閱讀世界：憶 • 寫香港故事」為點題。據主辦單位發佈，年度主題冀透過書籍引領讀者穿越歷史時空，細味無數個香港故事。



展覽將向讀者推介以香港的歷史文化及城市風貌為題材的書籍及文化作品，並設文藝廊及舉辦多場講座，讓讀者深入了解香港故事，增添閱讀樂趣，預計超過700家展商參與。



貿發局亦繼續設置「文化線上行」專頁，提供線上閱讀、講座、展覽等文化活動資源，方便市民隨時隨地享受不同節目，在彈指之間拓闊視野。



防疫方面主辦單位稱，為保障參展商及入場人士的安全及健康，書展舉行期間採取多項措施，包括：進場人士必須佩戴口罩、使用安心出行出示有效的疫苗接種紀錄、在會展範圍排隊時保持一定距離、健康大使駐場向參觀人士提供防疫建議訊息等。



基督教坊：實體書展延伸線上



基督教出版聯會舉辦的基督教坊，書攤設於香港會議展覽中心展覽廳3G，呼籲大家前往尋找幫助到自己的屬靈書籍及產品。



基督教坊今年主題為「閱讀·同行」（Soul Companions），活動包括「一社一書」、「好書巡禮」介紹重點書籍；另設有講座邀請作家與嘉賓對談，如7月22日早上11:30在四樓會議室，作者容靈就「中國基督教的《紅樓夢》何時出現？」與恩光書院院長梁永泰博士交流。



基督教出版聯會另舉辦「網上微書展」，從實體延伸至線上，日期由7月16至31日，共18間機構參加。實體書展則有11間機構參與： Alabasteraisa、天道書樓、宗教教育中心、信心828國際公司、香港葛雷士企業公司、真証傳播、基督教文藝出版社、基道出版社、極光創作、漢語聖經協會、諾園；另有基督教參展商設於「心靈書區」及「綜合書刊館」。

