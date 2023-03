英國社會學家新書：揭開神秘信號驗證上帝召命

基督徒有一種信號從上帝而來,如何在繁擾的生活聽取?英國社會評論家出版新書講述20世紀文學家威斯坦·奧登(W.H. Auden)的故事,原來簡單如看一套電影,上帝都可以從中給人特殊的信號。



英國作家、社會評論家伊恩·吉尼斯(Ian Oswald Guinness)出版新書《Signals of Transcendence: Listening to the Promptings of Life》(暫譯:超越的信號:傾聽生活的提示),講述20世紀文學家威斯坦·奧登(W.H. Auden)的故事。



威斯坦·奧登(W.H. Auden)是英國及美國詩人,20世紀重要文學家之一,中國抗日戰爭期間曾在中國旅行,並與其同伴小說家克里斯多福·依修伍德合著了《戰地行》一書。



才華橫溢的詩人原本是一名同性戀者,有一次在美國觀看一齣電影講述納粹德軍圍攻波蘭,用刀殺害婦女和兒童,這一幕令奧登震驚,推翻了他整個世界觀,思考人類邪惡本質的問題,他曾經說道:「需要一個絕對正義的人來證明希特拉是絕對的錯誤。」



結果奧登遇上了耶穌,祂無條件為人類釘於十字架、受死、埋葬、復活,救贖人類的罪,這種絕對的善良相對希特拉絕對的邪惡,令到奧登順服於上帝之下。



在《超越的信號》書中作者吉尼斯也引述祖父母的生平,他們是中國的傳教士,經歷了義和團地獄之火險些喪命。兩人在20多歲認識結婚一起到中國宣教,將上帝給他們的召命作為人生,甚至乎婚姻的核心,這種超越人生的信號為他們尋找到心靈和思想非常滿意的答案。



吉尼斯在該本書並以4世紀神學家奧古斯丁的祈禱為結束:「祢為自己創造了我們;我們的心會不安,直到他們在祢身上找到安息。」