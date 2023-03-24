英國社會學家新書：揭開神秘信號驗證上帝召命

基督徒有一種信號從上帝而來，如何在繁擾的生活聽取？英國社會評論家出版新書講述20世紀文學家威斯坦·奧登（W.H. Auden）的故事，原來簡單如看一套電影，上帝都可以從中給人特殊的信號。



英國作家、社會評論家伊恩·吉尼斯（Ian Oswald Guinness）出版新書《Signals of Transcendence: Listening to the Promptings of Life》（暫譯：超越的信號：傾聽生活的提示），講述20世紀文學家威斯坦·奧登（W.H. Auden）的故事。



威斯坦·奧登（W.H. Auden）是英國及美國詩人，20世紀重要文學家之一，中國抗日戰爭期間曾在中國旅行，並與其同伴小說家克里斯多福·依修伍德合著了《戰地行》一書。



才華橫溢的詩人原本是一名同性戀者，有一次在美國觀看一齣電影講述納粹德軍圍攻波蘭，用刀殺害婦女和兒童，這一幕令奧登震驚，推翻了他整個世界觀，思考人類邪惡本質的問題，他曾經說道：「需要一個絕對正義的人來證明希特拉是絕對的錯誤。」



結果奧登遇上了耶穌，祂無條件為人類釘於十字架、受死、埋葬、復活，救贖人類的罪，這種絕對的善良相對希特拉絕對的邪惡，令到奧登順服於上帝之下。



在《超越的信號》書中作者吉尼斯也引述祖父母的生平，他們是中國的傳教士，經歷了義和團地獄之火險些喪命。兩人在20多歲認識結婚一起到中國宣教，將上帝給他們的召命作為人生，甚至乎婚姻的核心，這種超越人生的信號為他們尋找到心靈和思想非常滿意的答案。



吉尼斯在該本書並以4世紀神學家奧古斯丁的祈禱為結束：「祢為自己創造了我們；我們的心會不安，直到他們在祢身上找到安息。」

