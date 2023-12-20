第二屆亞洲論壇：教會非追求人氣 白之家收容無家孩子

第二屆亞洲論壇影響力國際年會11月2日在印尼展開，中華福音神學院院長戴繼宗牧師從但以理的事奉，呼籲教會不要追求人氣，堅持真理和純潔；日本白之家教會伊藤嘉子牧師指日本是泛靈多神信仰民族，她的教會以神的愛收容無家孩子。



戴繼宗牧師：成功教會堅持真理和純潔



中華福音神學院院長、中國內地會創始人戴德生牧師的玄孫戴繼宗牧師發表講話，向350多名教會和基督教領袖發表題為「從成功到卓越」的講道，引發觀眾反思聖經中的影響力人物，分享但以理的故事，闡明但以理成為影響力人物的因素。



戴繼宗牧師從但以理書前6章整理出對今天教會啟示7個要素。但以理在人類歷史上獨一無二，他穿越不同的時代，敢於以屬天的視覺生活，注視上帝的作為。他以僕人的心態來服事別人，並且以正直和純潔的品質展現自己。他有不妥協的信心，即使面臨危險也堅守自己的信仰。而且他在工作場所表現出色，成為同事們的榜樣。最後，但以理一生忠誠地服事主70年。



戴繼宗牧師向會眾呼籲，在這個時代需要重返上帝的僕人的角色，學習敬拜上帝，將自己的信仰融入生活的各個層面。他還提醒牧者要謙卑地服務，不要追求人氣和數量，而是堅持真理和純潔的生活，並且鼓勵大家擁有忠誠的心態，追求有好的結局的人生。



伊藤嘉子牧師：教會收容無家孩子



另一場論壇，創辦日本白之家教會的伊藤嘉子牧師以「最小的大教會──跟著耶穌做」為題，提到日本基督徒的現狀，日本是泛靈多神信仰的民族，人口不到1%，真正聚會的不到0.5%。 她繼而分享如何帶領白之家教會從無到有，介紹白之家教會的成長和影響力。



教會收容沖繩美軍基地與當地日本婦女誕下的私生子、無父親的兒童，成立後不斷擴建，提供給120位中學以下的孩子一個安心的居住家園。牧師強調神的愛和教會的使命，並分享些信徒生命改變和故事。



伊藤嘉子牧師還介紹白之家教會的原則，就是不僅要關心自己的孩子，也要關心沒有父親的孩子。他們通過這種愛的行動，給孩子們帶來了信仰上的改變。伊藤嘉子還強調禱告和見證在教會生活中的重要性。最後，她呼籲每個世代、族群都能來到教會，並展望教會真正實踐神的愛的願景。



第二屆亞洲論壇影響力國際年會「祂踏浪而來」11月1日至4日在印尼雅加達Hotel Borobudur Jakarta舉行，主辦單位：印尼華人基督教會聯會、亞洲論壇影響力聯盟 IAA。

