【伍渭文牧師】約瑟——耶穌的父親，馬利亞的丈夫

在約瑟的身上,我們看見一個屬靈的氣質,他簡樸、勤奮,滿足卑微的身份,但忠於所託,盡上自己的責任為他人著想,只想撒下種子,不求朝夕,因為他深信上主會叫種子生長,這個豈不是我們應該有的聖誕節的信息嗎?基督降生在馬糟裡面,成為木匠之子,是說明簡樸可以充實的、卑微亦可顯揚尊貴。



也許,我們不能夠像施洗約翰一樣,放下一切,與當時的社會割裂,穿駱駝毛的衣服、喫蝗蟲野蜜、居曠野,因為他有特別的使命,以戲劇的形式宣告新時代的降臨,我們要作好準備;我們也不能像馬利亞,以童身懷聖靈帶來的孕,這是特別的召命,但是我們可以做一個稱職的丈夫、妻子,可以做一個盡忠、守本份的爸爸、媽媽。



或者,我們以為盡了這些責任,都得不到甚麼即時的後果,也覺得沒有甚麼成就。但其實盡責任就是對人顯出愛,工作是愛的表達,養是對家人的愛,所有工作的目的都是生產,無論是種植五穀、建造房子、烹調美味、提供各種服務或消費產品/商品,都是服務他人,這就是愛、對人的愛。



牧羊人看守羊群,是給獻祭的人有祭牲可以獻祭;文士對人講解聖經,是使人明白真理,敬愛上帝;希律王作特首的工作,是管理猶太人的地區,使人安居樂業。這些工作的背後是對人的愛。上帝的兒子降生,是需要童女來懷孕,需要約瑟作為一家之主,好好保護馬利亞、保護幼童耶穌。約瑟雖然是木匠,但他完成這工作。



今天我們講求「出位、自我表現、出人頭地」,事事講求個人權益,約瑟這位盡責任、低調的父親、丈夫,所表示的勤奮,甘於卑微、默默工作,在人最需要的時候,陪伴左右,正是我們效法的榜樣。



1413年巴黎一位神學家科桑,他講過有關約瑟的一些很有意思的話,他怎麼形容約瑟呢?Joseph is the head and master of the mother of the head and master of the whole world—約瑟是整個世界元首與主人的母親(就是馬利亞)的元首與主人。



沒錯,木匠所做的馬糟,豈不是已經盛載著萬千榮耀的基督麼?如果在你離開之後,你的墓誌銘是寫上很簡單的話:這是某人的爸爸、媽媽,或某人的丈夫、妻子,你會不會覺得驕傲呢?如果你的墓誌銘單單寫上:這是某某的父親、母親、丈夫、太太,你會不會覺得滿足呢?



註:伍渭文牧師為香港中文大學崇基學院神學院客座副教授,前崇基學院校牧(2000-2013)。



(文章來源:伍渭文牧師〈當年今日20201229〉,承蒙允許轉載自臉書。版權屬作者擁有。)