【伍渭文牧師】約瑟——耶穌的父親，馬利亞的丈夫

在約瑟的身上，我們看見一個屬靈的氣質，他簡樸、勤奮，滿足卑微的身份，但忠於所託，盡上自己的責任為他人著想，只想撒下種子，不求朝夕，因為他深信上主會叫種子生長，這個豈不是我們應該有的聖誕節的信息嗎？基督降生在馬糟裡面，成為木匠之子，是說明簡樸可以充實的、卑微亦可顯揚尊貴。



也許，我們不能夠像施洗約翰一樣，放下一切，與當時的社會割裂，穿駱駝毛的衣服、喫蝗蟲野蜜、居曠野，因為他有特別的使命，以戲劇的形式宣告新時代的降臨，我們要作好準備；我們也不能像馬利亞，以童身懷聖靈帶來的孕，這是特別的召命，但是我們可以做一個稱職的丈夫、妻子，可以做一個盡忠、守本份的爸爸、媽媽。



或者，我們以為盡了這些責任，都得不到甚麼即時的後果，也覺得沒有甚麼成就。但其實盡責任就是對人顯出愛，工作是愛的表達，養是對家人的愛，所有工作的目的都是生產，無論是種植五穀、建造房子、烹調美味、提供各種服務或消費產品／商品，都是服務他人，這就是愛、對人的愛。



牧羊人看守羊群，是給獻祭的人有祭牲可以獻祭；文士對人講解聖經，是使人明白真理，敬愛上帝；希律王作特首的工作，是管理猶太人的地區，使人安居樂業。這些工作的背後是對人的愛。上帝的兒子降生，是需要童女來懷孕，需要約瑟作為一家之主，好好保護馬利亞、保護幼童耶穌。約瑟雖然是木匠，但他完成這工作。



今天我們講求「出位、自我表現、出人頭地」，事事講求個人權益，約瑟這位盡責任、低調的父親、丈夫，所表示的勤奮，甘於卑微、默默工作，在人最需要的時候，陪伴左右，正是我們效法的榜樣。



1413年巴黎一位神學家科桑，他講過有關約瑟的一些很有意思的話，他怎麼形容約瑟呢？Joseph is the head and master of the mother of the head and master of the whole world—約瑟是整個世界元首與主人的母親（就是馬利亞）的元首與主人。



沒錯，木匠所做的馬糟，豈不是已經盛載著萬千榮耀的基督麼？如果在你離開之後，你的墓誌銘是寫上很簡單的話：這是某人的爸爸、媽媽，或某人的丈夫、妻子，你會不會覺得驕傲呢？如果你的墓誌銘單單寫上：這是某某的父親、母親、丈夫、太太，你會不會覺得滿足呢？



註：伍渭文牧師為香港中文大學崇基學院神學院客座副教授，前崇基學院校牧（2000-2013）。



（文章來源：伍渭文牧師〈當年今日20201229〉，承蒙允許轉載自臉書。版權屬作者擁有。）

