伍渭文牧師：人算甚麼，你竟眷顧他？（詩八）

【編者註】「人算甚麼？」在人類歷史上人曾三次發問這問題——人算甚麼？因為人對自己的價值產生懷疑。然而，詩篇8篇告訴我們：基督成為肉身是上主的能力、嬰孩的軟弱顯出上主的能力、透過受苦贏取榮耀。



「人算甚麼？」在人類歷史上人曾三次發問這問題——人算甚麼？因為人對自己的價值產生懷疑。一直以來，人被視為萬物之尺度，地球是宇宙的中心，直到哥伯尼（Copernicus）的天文學革命，認為太陽才是宇宙的中心，人深受打擊，覺得被邊緣化了。像不少大學生在自己的預科學校中，都是獨領風騷，但到了大學，群雄逐鹿，突然產生強烈的自卑感，因為自己不再是課堂的中心了。



這是第一次人問：人算甚麼？到了達爾文（Darwin）提出物兢天擇的進化論，認為作為萬物之靈的人，與低級生物同是一源，人是原始生物千萬年的進化結果。相信進化論的人，自然失去人的尊貴感覺，人與猿猴原是近親。



這是第二次人問：人算甚麼？人向四周觀看，覺得被邊緣化；人向過去觀看，又是出身卑賤，向裡面看呢？情況更糟。佛洛伊德（Freud）坦白告訴我們，人的內心是黝暗的，是被原始衝動力量所掌控的。人傷心極了， 人並非如此良善美好的人。第三次人問：人算甚麼？



但這個題目並沒有就此結束，「人算甚麼？」後還有一句：「你竟顧念他！」在新標點和合本中是用感歎號，是一個讚美驚歎。我不知道多少人會為著國慶的美好天氣而讚美驚歎。我們都被國慶閱兵的盛大場面所感動，每方隊以同一步伐，同一時間操過司令台，參加的人都經過半年的艱苦練習，保證萬無一失，但有一樣是人無能為力的，就是天氣，萬事俱備了，但天氣如何呢？在國慶前夕，大家都非常關心天文台的天氣報告，幸好天公造美，藍天朗現。



國慶閱兵充分表現出人掌控的能力，但在國慶前夕相繼在菲律賓和印尼發生的天災，又提醒我們人的能力與大自然相比，實在有限。國慶前數天颱風凱薩娜（Ketsana）造成菲律賓四十多年來最嚴重的水災，數百人喪生，逾六十萬人受到洪水影響。有人拍到片段，看到汽車像木材一樣，被急湍水流沖走，有汽車被擱在屋頂，司機等待救援。在印尼，全球地殼活動最頻繁的太平洋「火環」，在國慶前夕兩度出現強烈八級地震，觸發高達七點五米的海嘯，上千人死亡，多人被埋在瓦礫下。



水災和地震提醒我們，人的生命在大自然的威力之下，顯得脆弱渺小，人算甚麼？但詩篇第八篇並沒有用自然的威力來震懾人，叫人感到渺小，詩人用天體來說明上帝的偉大，而且以天體按其軌跡運轉無間，說明上主的應許無誤不爽，祂的眷顧無微不至。有人稱詩篇第八篇為天文學的詩篇，透過觀察天體運行，人感到宇宙的浩瀚，人在其中何其渺小，更覺上主眷顧的恩典。我覺得這詩篇非常適合中秋佳節，遙望皎皎明月，高高懸掛，靜靜的銀光，輕輕覆蓋全地，就像上帝的恩典，覆蓋著我們。



人的渺小和上主的看顧，對我們中間一位弟兄來說，是一個真實的經歷。本身是口腔專科醫生並大學醫學院兼任教授的余弟兄，發現腦部長了大瘤，令他寫字困難，平時十分鐘寫的報告竟然要花一個多小時，他的記憶消退，開車回家也記不起方向，行路平衡也困難。作為口腔外科醫生，這樣子一定不能工作了，他也終於明白為何之前在外地旅行開車時，有兩三次不能專心，差點發生意外，那時是上帝冥冥中保護了他一家。感謝上主，四個多小時手術成功。弟兄說：「我行過死蔭的幽谷。」



1.基督成為肉身是上主的能力



「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」（2節）



上主的榮耀，不單顯明在諸天的星宿，更顯明於我們所處的大地—祂的獨生兒子竟然降世為人，成就救恩。「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」（2節）這節聖經有兩重意思，一是應用在主耶穌身上，二是應用在信徒身上。上主的能力，透過有一嬰孩為我們而生，上主取了人的樣式，死在十字架上，為人贖罪。在十字架上，藉著死敗壞那掌死權的仇敵，就是撒但。女人的後裔要傷蛇的頭，蛇要傷他的腳跟。



我們可以換一個場景：明亮的星宿，嬰孩的降生，在那一個晚上，那應許的星，已劃破伯利恆的夜空。景星高懸，銀光瀉地，祥和像一張被褥，輕輕覆蓋全地，天使歌聲嘹亮：在至高之處榮耀歸於上主，在地上平安歸於祂所喜悅的人。「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」（2節）這句話已應驗在基督身上。



上主指頭陳設的星宿何其偉大，令人讚歎，但同樣令人讚歎的，是當人把行淫時捉拿的婦人，等待耶穌定她的罪，拿起石頭時，耶穌用指頭在地寫字不作聲，最後直起腰來說：「誰沒有犯過罪，可以拿起第一塊石頭。」人從老到幼一個一個離開，只剩下那婦人，耶穌說：「沒有人定你的罪嗎？我也不定你的罪，去吧，以後不要再犯罪了。」陳設星宿的指頭，不是用來定我們的罪，乃用來指引我們歸回父的懷抱。



2.嬰孩的軟弱顯出上主的能力



另一方面，這話又應驗在門徒身上。當耶穌進入耶路撒冷時，小孩子在聖殿喊叫：「和撒那歸於大衞的子孫！」祭司長和文士就甚惱怒，對他說：「這些人（小孩子）所說的你聽見了嗎？」耶穌說：「是的。經上說『你從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美的話』，你們沒有念過嗎？」（太廿一16）「這些人（小孩子）」是輕藐的語氣，他們不過是小孩子，竟在聖殿大叫大喊，他們懂甚麼？耶穌卻指出這正應驗詩篇第八篇所預言的話。



過去的講道不少都和小孩有關。例如要是我們絆倒小子中一個，令他離開信仰，不如把石磨拴在頸項，拋在海裡。又例如門徒在往耶路撒冷的路上爭論誰最大，耶穌叫小孩子站在十二使徒當中，並說為首的就要服事這小孩，要為首的就要服事最小的。



詩篇提醒我們，人看來沒有能力的小孩，被人輕藐，但因著他們的信心，被上帝大大使用。保羅說：「並不是我們憑自己可以承擔甚麼事，我們可以承擔的，乃是出於神。」（林後三5）「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。」（林後四7）



在一些禮儀的教會，保留了古教會的一個傳統，在崇拜中安排一些小孩子作禮儀的襄助；我們教會也邀請一些小孩子，始禮時燃燭和禮終時消滅燭光，目的在提醒我們，來到父面前敬拜，要有小孩子的單純信心，因為要有孩子般單純的信心，才能進天國。自覺像小孩，需要依靠，才能得著上主的能力，被上主使用。



3.透過受苦贏取榮耀



詩篇又說到人極為尊榮，掌管一切：「你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。」（詩八5-6）希伯來書的作者，把這段經文應驗在基督身上；因著祂的受苦，得了一切的榮耀，使萬物服在祂的腳下。「惟獨見那成為比天使小一點的耶穌（或作惟獨見耶穌暫時比天使小），因為受死的苦。就得了尊貴榮耀為冠冕⋯⋯因受苦難得以完全。」（來二9-10）天使是按上主的形象所造，在上主面前侍立，等待差遣的靈體，甚為尊貴，在人之上。耶穌成為人，暫時比天使小，但經過苦難，成為萬主之主。



跟著作者鼓勵在受苦中的信徒，只管坦然無懼到基督面前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。我們不要在苦難中退縮，甚至放棄信仰，只管仰望那創始成終的基督，祂凡事受過試探，經歷諸般苦痛，明白我們的難處，祂是我們的大祭司。苦難使生命得到磨練，行經苦難，留下尊貴的記號。



在著名的足印（footprint）的故事中，作者回顧過去一生，發現在沙灘上有四隻足印，是上主與自己同行的腳印，但有一段路只有兩隻腳印，就是他經歷最艱難的日子，他埋怨上帝在這時候離他而去，讓他獨自上路。但主對他說：「孩子，這不是你的腳印，是我的腳印，因你已經無力前行，是我抱起你行留下的腳印。」



結語：一九六九年七月三十日，有史以來全球最多觀眾屏息對著電視機，觀賞兩位太空人Buzz Aldrin和Neil Armstrong首次踏足月球。在之前一年，一九六八年的聖誕前夕，太陽神八號環繞月球時，數位太空人因為在太空誦讀創世記，而被無神論者Madalyn Murray O’Hair控告太空總署（最後法院不受理）。Aldrin因而受到很大壓力，要求他放棄在太空讀出有關創造的經文。



他如何處理呢？他很有智慧說：「休斯頓，這是雄鷹（Eagle）機長說話。我邀請大家片刻靜默，Over。我邀請每位聽著，無論你身在何處，你是何人，請現在就剛才數小時眼睛所見到的一切，作出你認為合適的感恩。」跟著他自己唸出約翰福音十五章5節：「我是萄葡樹，你們是枝子⋯⋯離了我，你們就不能作甚麼。」並領受聖餐。在回程進入大氣層之際，Aldrin讀出詩篇第八篇3-4節：「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說，人算甚麼，你竟顧念他！世人算甚麼，你竟眷顧他！」



註：伍渭文牧師為香港中文大學崇基學院神學院客座副教授，前崇基學院校牧（2000-2013）。



（文章來源：〈人算甚麼，你竟眷顧他？（詩八） 〉摘錄自伍渭文牧師著《悠然見鞍山》，承蒙允許轉載。版權屬作者擁有。）

