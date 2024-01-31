全球基督徒合一祈禱週：應用程式多語言功能 覆蓋百萬人

每年一度跨宗派、跨地域基督教盛事「基督徒合一祈禱週」1月18日於北半球教會展開，材料可透過智能手機上的聖經應用程式獲得，並提供英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語和阿拉伯語版本，覆蓋數百萬人。



基督徒合一祈禱週旨在促進基督教弟兄姊妹之間的合一，跨越不同宗派和地域的界限。今年的主題是「你要愛主你的神…又要愛人如己…」（香港：「愛主至致、愛鄰如己」），鼓勵我們在追求和平與和解的過程中把愛放在首位。



為了方便更多人參與，基督徒合一禱告週的相關資料最近可以透過智能手機的聖經應用程式獲得。該聖經應用程式由普世教會協會（World Council of Churches）和YouVersion合作開發，覆蓋數百萬的使用者。此外，資料還提供多種語言版本，包括英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語和阿拉伯語。



今年的呼籲文由西非布基納法索（Burkina Faso）的合一群體，因應其歷史經驗和當下挑戰撰寫。他們反思藉著愛追求和平與和解為信仰核心。



普世教會協會靈性生活計劃的米基·羅伯茨牧師博士（Rev. Dr Mikie Robert）表示，當我們思考世界的情況時，我們會發現缺乏「睦鄰友好」。今年的主題提醒我們對基督徒合一的持續祈禱，必須由對上帝的愛和對鄰居的愛來推動。他強調，睦鄰友好意味著相互擁有深厚的同情心和愛心，這與確認我們對上帝的愛同樣重要。



自1968年以來，基督徒合一祈禱週的資料由羅馬天主教會和普世教會協會共同出版。在北半球，基督徒合一祈禱週傳統上從1月18日開始慶祝，一直持續到1月25日。今年的資料提供英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語和阿拉伯語版本。



為了準備這個年度盛事，特定地區的普世夥伴被邀請參與製作聖經主題的基本禮儀文本。然後，由普世教會協會和羅馬天主教代表組成的國際編輯團隊審批，以確保能在全世界範圍內進行祈禱，並將其與對教會合一的追求聯繫起來。

