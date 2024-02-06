末世警訊：教會提防三個偏差

美國曙光華人基督教會主任牧師寇紹涵，在晨星之光福音事工視頻上載講道系列「末世警訊」，第三集主題為「偏差的教會」，強調教會有責任叫人悔改引離開舊我、互相服侍活出愛，並以啟示錄七間教會為鑑。



正確教會一：引導信徒離開舊我



寇紹涵牧師引用提摩太前書3章15節解釋正確的教會，必需引導信徒離開黑暗的老我。他指出，教會一窩蜂跟著去靈恩特會，引進世俗的小學，心理學認為人自己裡面有個超我，事實是人在裡面只有一個老我。



「我們大量引用這種自我肯定術，忽略了內在的罪，只顧大聲為以色列祝福，不接受耶穌基督。」他指聖經不是故事書，聖經故事只是佔全書三分一，我們要全盤認識聖經。



正確教會二：生命成長重於受洗人數



另外，在教會應該互相服侍。馬太福音28章19至20節說：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」



聖經強調教會教導人遵行主的真理，不單是向前衝叫人信耶穌，教會需建立有系統的體制讓人活出生命，並非受洗的人數眾多便是好。弟兄姊妹受洗之前需清楚認識真理，教會不是只顧傳福音叫人受洗，是叫人的生命成長。



最好的方法是關係佈道法，彼得後書3章9節說：「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」因此，教會執行大使命的時候，首先要操練弟兄姊妹的靈性。



耶穌在馬可福音12章29至31節強調，門徒要「盡心、盡性、盡意、盡力愛你的神，其次是愛人如己，再沒有比這兩條誡命更大。」 教會不只鼓勵信徒什一奉獻，更重要是活出大誡命，各人的恩賜不同結合起來成就主的吩咐，教會有否用正確的方式履行主的吩咐呢？



啟示錄七間教會的警戒



寇紹涵牧師提到，啟示錄的七間教會給今天的會很大的警戒與榜樣。首先，士每拿教會在真理的建造上有根基，可是忘記要活出神的話。



別迦摩教會有人服從了巴蘭，為了自己好處妥協，吃祭偶像之物和行姦淫的事。



推雅推拉教會更糟糕，容讓假先知耶洗別引誘人行姦淫、吃祭偶像之物，主曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改離開行淫的罪。



撒狄教會看似活的其實是死的、非拉鐵非教會堅守在神的真理面前被主肯定，每間教會有糟糕的、有被稱讚的。



寇紹涵牧師呼籲，今天的教會以這七間教會為鑑，教會不一定人數眾多神就祝福，很多人進入教堂以為自己是基督徒，還有很多人受洗的動機是有問題的，最重要是教會讓這些人離開內裡的老我，得著豐盛的生命。

