世界公禱日婦女之聲遍全球 香港預習籌備





2024年世界公禱日崇拜將於3月2日舉行，主題為「在愛中互相寬容」，今年因應以巴戰爭額外製作祈禱文。該普世祈禱運動超越文化、種族、傳統、性別、年齡界限，凝聚全球基督徒力量與婦女一起禱告，早前在香港舉行預備日。



世界公禱日是一個基督徒婦女的普世性運動，每年由不同國家的婦女輪流提供和編寫崇拜內容。該運動不分文化、種族、傳統、性別和年齡，在每年3月第一個星期五，超過170國家及地區在全球各地同步舉行聯合崇拜，藉此實現合一禱告的意義。



世界公禱日國際委員會指出，祈禱是建立在傾聽上帝和彼此的聲音基礎上，「這種傾聽需要寧靜，使得別人能夠說話，就像我們聆聽並感受到別人的痛苦和歡樂一樣，傾聽既是個人，也是社群。世界公禱日每年都會為世界各地的女性之聲打開一扇窗戶，與她們一同祈禱。」



崇拜的內容是由每五年舉行一次的國際會議上選出的女性撰寫，其中包括來自各國的投票代表。儀式的撰寫過程開始於四年前的世界和平日之前。世界公禱日的禮儀是與執行委員會共同制定，執行委員會是來自世界各地的女性代表。



在香港，2024年的世界公禱日崇拜於3月2日舉行，主題是「在愛中互相寬容」，崇拜禮文由巴勒斯坦姊妹制定。中東地區，尤其是巴勒斯坦，有著悠久而充滿活力的歷史，幾十年來，來自巴勒斯坦各教派的婦女每年都虔誠地一起祈禱。中東地區選舉了幾位來自巴勒斯坦的婦女擔任世界公禱日國際委員會的區域代表，透過她們加強世界各地基督徒之間的聯繫所做的貢獻。



在巴勒斯坦地區，特別從2023年以來，經歷哈馬斯襲擊以色列後，在加沙展開以巴戰爭造成的暴力，世界公禱日國際委員會雖然按照原定的崇拜儀式進行。然而，來自巴勒斯坦的姊妹為崇拜儀式製作特別的祈禱，以回應最近的暴力事件，委員會鼓勵全球各地的慶祝活動尊重這些聲音。



香港的世界公禱日預備日於1月12日在循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行，邀請公禱日委員和聯合詩班成員為崇拜聚會預備。世界公禱日崇拜於3月2日在該禮拜堂舉行，講員為王美鳳牧師（九龍佑寧堂的主任牧師、香港基督教協進會性別公義促進小組召集人），經文：以弗所書4章1至7節。

