清明前後說生死：香港教會興起生死教育浪潮　　

清明節是一個重要的傳統節日，在這個時候人們懷念祖先，思考生死以及靈魂的去向。對於基督徒而言，生死是一個永恆而重要的議題，香港教會也興起生死教育浪潮。



香港教會多年前已經興起生死教育浪潮，香港浸信會神學院舉辦基督教生死教育課程、華人永遠墳場管理委員會多年前已經資助中學生舉辦「生死教育」微電影比賽；信義宗舉辦生死教育專題講座、播道會在社區的導師培訓讓大家開闊生與死的眼界，以基督的愛生命影響生命。



天災戰禍促使人思考生命意義



何謂生死教育？生死教育是透過多樣的學習活動和方法，旨在尋找生命的意義，並深入探討與死亡相關的課題。生與死之間存在著密切的關聯，特別是在天災人禍或重大意外發生時，許多人開始思索死亡的臨近，進而引發對死亡的恐懼，甚至促使人思考生命意義。



近年來，香港經歷疫情和社會環境急遽變化，許多人對生命的無常感到驚嘆。在這樣的背景下，越來越多的香港教會開始被感動和負擔，積極推動生死教育。透過生死觀的教導，教會幫助弟兄姊妹理解基督教對死亡、天堂和永生的信仰，使他們能夠為離世做好最佳準備。



生死觀的核心理念包括：信徒擁有永生的盼望；死亡是結束世上勞苦的時刻；死亡是人生新篇章的開始。透過這樣的教育和信仰，教會成員能夠更深刻地理解生死的重要性，並在面對死亡時有所準備，展現信仰的堅定與平靜。



基督教獨一無二的生死觀



基督教教導我們相信，生命來自於上帝，並且是祂賜予給我們的禮物。在聖經中，神告訴我們每個人都是祂親手創造的，是獨一無二的。因此，基督徒對生命有著極大的珍惜和尊重，並且相信生命在世界有極大重要的意義。



基督教教義也教導我們相信死亡不是終結，而是轉變。根據聖經的教導，死亡並非終點，而是通往永恆生命的一個過程。基督徒相信通過信仰耶穌基督，並且按照祂的教導生活可以走向永恆的天堂。而不僅僅是個人的更換，卻是心靈的轉變。因信仰，我們相信不論是生命還是死亡，都在上帝的主宰之下，祂會引導我們並且給予安慰和保護。



清明節前後 籠罩獨特的生死思念



在清明節前後，基督徒可以透過懷念故人來思考生命的價值，並且對生死有更深入的理解。我們可以把這個時刻用來反省自己的信仰，並且確信無論是生活還是死亡，都在神的愛和憐憫中。透過信仰可以找到安慰和盼望，並且對生死有更深的洞察力。



因此，基督教徒相信死亡並非終點，而是一個轉換，帶給人永恆的福音，對於永生有信心，對生命充滿感激和敬畏。在清明節前後，讓我們一同反思生死，並且根據信仰找到力量和平安。祈求神在我們一生中無時無刻保守和引導。

