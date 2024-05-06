香港全民閱讀日 牧者閱讀走出迷失





香港文化體育及旅遊局2024年起，將每年4月23日世界閱讀日定為「香港全民閱讀日」，向全港市民推廣閱讀；德慧文化舉辦「閱讀月」及呼籲牧者閱讀。



德慧文化圖書有限公司4月舉辦「閱讀月」，舉行票選好書十二本活動；創辦人、執行長陳培德牧師在個人平台發文，呼籲牧者閱讀。



他以「只怕牧者不閱讀」為題，表示教牧雖然具備基礎聖經和神學訓練，但個別語文掌握能力和辨析能力卻極其參差。若是因個人生活體驗狹窄，又不願意多騰時間空間閱讀，在當前迅息萬變的網路世界裡，牧者便容易迷失自己，無法滿足會友的需要和期許。



此外，香港政府4至5月將舉辦一連串閱讀活動，港府及香港出版總會聯合推動「2024香港閱讀+」，並於4月10日至5月12日期間舉辦各類文化活動，包括：沙田新城市廣場的焦點展覽、在社區舉辦本地閱讀活動巡禮及香港經典文藝人物活動，營造閱讀氛圍及培養市民的閱讀習慣。



香港公共圖書館亦有一系列活動，鼓勵大眾養成每日閱讀的習慣，激發兒童及青少年閱讀與創作，並擴闊閱讀領域。



香港中央圖書館展覽館舉辦「4．23世界閱讀日創作比賽頒獎禮」暨同樂日活動。該活動包括2024年「4‧23世界閱讀日創作比賽 - 閱讀愛‧愛閱讀」粵港澳獲獎作品展、香港悅讀周集章活動、氣球扭扭樂、影相攤位等。



活動當天還有文藝表演和故事劇場節目，包括中國雜技趣劇和傳統民間故事「十兄弟」。此活動也是康文署推廣中華文化系列活動之一，旨在讓市民更深入了解中華文化的博大精深。

