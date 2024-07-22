FES談青少年牧養 蔣文忠籲年輕人與耶穌進入「我和你」關係

香港基督徒學生福音團契舉辦「青少年牧養研討日」，葉希賢博士分享耶利米書和以西結書中多元聲音的重要性，強調面對撕裂時持續辯論和自我檢視。蔣文忠博士探討牧養的基督論，提到牧養必須實際宣認基督建立「我和你」的關係。余佩英牧師則分享讓信徒成為活石，立即連結社區和信徒的實踐經驗，強調群體生活的重要性。



中國神學研究院聖經科教授葉希賢博士在是次的「教會觀重整」座談會分享耶利米書和以西結書對身分建構的描述，他指出，耶利米書不僅記載了主流聲音，也容許非主流聲音的存在。以西結書則保留了兩個群體的聲音和辯論，包括留在耶路撒冷的主流群體和被擄的非主流群體。葉博士強調，面對撕裂，聖經鼓勵持續的辯論和對話，但雙方都應承認自己的罪性，並在對話中不斷自我檢視。



香港基督徒學生福音團契總幹事蔣文忠博士從基督論的角度出發，探討牧養本質及形式。他強調，牧養不僅是提醒年輕人認識基督為主，更要切實在牧養中宣認基督為主，時刻開放聆聽別人。蔣博士提出，牧養的基督論是以基督為教會的主，以基督為弟兄姊妹關係的中保，並接待小子如同接待基督自己。真正的牧養關係是進入「我—你」的位格關係，目標是讓年輕人與耶穌基督真實進入一個「我和你」之間的關係。



宣道會青霖堂主任牧師余佩英分享其教會在青少年牧養方面的經驗。她強調讓信徒成為教會，即讓信徒作為活石建立教會。青霖堂致力於營造與人連結的時刻，不僅在營會和活動中讓成年人與青少年連結，還通過社會設計系學生的幫助，與社區連結，認識並關心鄰舍。余牧師分享教會如何讓不同年紀的弟兄姊妹走在一起，從兒童時期到青少年時期，成年人擔任他們的師友，教會群體亦要實踐共融及彼此看見。



香港基督徒學生福音團契早前探討「香港大專信徒信仰狀況」，進行量性調查收回有效問卷約400份，結果顯示牧養支援不足、堂會關係、家庭因素等為主要離堂原因；年齡越大的大專生信徒更傾向離堂。在質性研究方面，發現年輕信徒重視堂會的牧養教導和群體生活。



研討會另設六個實踐經驗交流工作坊，來自九龍五旬節會粉嶺堂、中華基督教會協和書院、中華基督教會協和堂、流散者們、窄路燈、FES大專部，以及突破機構代表。大會結束時舉行聖餐和差遣祝福禮。



香港基督徒學生福音團契6月10日舉辦「青少年牧養硏討日」深入探討教會觀及牧養處境，地點：中國基督教播道會窩福堂。

