守護伴侶家人 曾偉洪籲放下執著建立「是但」家庭

香港忠僕事奉中心及心理健康會8月9日舉辦網上講座「重視精神健康·守護伴侶家人」，精神專科醫生孔志航指出夫婦為照顧孩子關係轉差，提出處理衝突三部曲，雙方情緒緊張時暫停、分開冷靜才重新討論；曾偉洪博士呼籲放下執著接納自己，建立「是但」家庭。



夫婦為照顧孩子關係轉差



精神專科醫生孔志航以「有兒女的父母，如何維繫婚姻？」為題分享個案，指出很多夫婦關係轉差都是從有了孩子開始。個案中的丈夫沒有照顧孩子的意識源於他的原生家庭，即男主外女主內。另一個案，父母為孩子揀學校也是源於父母的原生家庭，一個家庭著重教育投放大量資源，另一個家庭則注重孩子的興趣發展，完全兩種不同的取向。第三個案，丈夫與太太對教導孩子方法各有自己的取向，夫婦處理孩子衝突來自大家的期望、方法、規矩出現分歧，加上受親戚朋友、社交網絡、廣告促銷不同的聲音影響。



分開冷靜處理衝突



孔志航提出處理衝突三部曲：同意暫停、分開冷靜、重新討論。同意暫停即是留意自己的情緒和身體狀況，例如晚上因著有關的事情睡不著，滿腦子充滿責備對方的說話，出現肌肉繃緊、瞳孔放大、心跳加快、呼吸加速等的身體症狀，發現自己開始激動就要暫停。



他引用美國首席兩性關係專家約翰‧高特曼（Dr John Gottman） 「末日災難四騎士」的四種負面溝通模式，能夠預測親密關係的惡化和婚姻的將來，例如出現藐視、批評、防衛、冷戰、毫無反應等的徵兆，就是代表身體進入作戰狀態，將對方當作敵人。



除了同意暫停，大家分開冷靜，再反覆想著這事，用簡單方法平靜自己情緒，聽音樂、控制呼吸等，繼而進一步用寬容的心態，相信對方的善意，欣賞對方的努力，為了家庭作出貢獻，發生這事情只是無心之失。



最後是重新討論這事情，避免說晦氣的說話，願意承擔自己的責任，向對方道歉，大家求同存異。《聖經》以弗所書4章26至27節說：「生氣卻不要犯罪；不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步。」



童年逆境背負人生無數的勾



香港樹仁大學社會工作學系助理教授曾偉洪博士的講題為「是但啦！精神啲！建立一個『是但家庭』」。他首先藉著問題與觀眾互動，例如你的家人近來的精神情緒安穩嗎？（1-10分），家人之間的焦慮會互相感染嗎？為甚麼？



隨後透過臨床輔導個案講解，個案中有一家四口，子女分別８及７歲。夫婦各自工作，經濟收入不穩定，產生焦慮，彼此埋怨。丈夫勾起原生家庭成長被父親責罵的自責感覺，妻子亦感到不安，勾起年幼時父母家庭暴力，活在恐懼的回憶。



曾偉洪分析個案，指出人生有無數的勾，尤其是童年逆境的經驗，就算是成功的經驗，相對現在的一敗塗地，也失去彈性回應現時發生的事情。



此外，僵化的自我概念對個人的評價和期望，使自己變得狹隘，導致不靈活的行為模式。正如個案中的太太認為男人要養家，雙方博弈的時候，處於僵化狀態，缺乏空間靈活變化，應變生活的處境。



曾偉洪引用家庭治療師梅里‧鮑恩（Murray Bowen）「自我分化不足」的概念，自我分化指一個人可以區分理智與情感歷程的能力，在「獨立」成長過程心理與家人分離，和「歸屬」心理與家人保持，獲得依靠與支持，兩者取得平衡。



心理僵化也不能靈活變化而應對情景，導致抑鬱、焦慮、物質濫用、飲食失調等一系列疾病。



「是旦」啦！放下執著接納自己



出路是活出不同的生活態度，曾偉洪引用精神科專科醫生許龍杰一書《是旦主義》，「是旦」所指是放下執著。曾偉洪認為是但是讓自己心理更靈活，也讓家庭生活更健康。



他和團隊進行一項名為「非暴力溝通與和諧家庭關係研究」，報告指出一個人內在觀察、慈心待己，對外溝通也會慈心待人，促進關係和諧。



「是但」第一步是接納自己，身體也會發出訊號，認識犯錯是人生的經歷，寬容自己和別人不完美的過去。



第二步是脫離糾結，透過靜觀、有意識不加批判、留心當下的覺察力，讓人開放接納當下的處境，作出靈活的選擇和回應。



為回應近月香港出現的家庭悲劇，香港忠僕事奉中心及心理健康會於7、8月推出網上講座，主題為「重視精神健康·守護伴侶家人」，講座一於7月19日舉行，探討認識產後抑鬱及培養正向健康的親子及婚姻關係、照顧母親的心理健康；是次為講座二。

