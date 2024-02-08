潘霍華傳記作者 促美國教會跟敗壞道德戰鬥

潘霍華傳記作者梅塔克薩斯（Eric Metaxas）近日發表言論，將美國社會跟德國納粹相比，警告教會面對敗壞的社會風氣要是噤聲，美國道德文化將破產。



美國暢銷書作家和電台主持人埃里克·梅塔克薩斯（Eric Metaxas）2011年推出潘霍華的暢銷傳記《潘霍華：牧師、殉道者、先知、間諜》（Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy），2022年出版《給美國教會的信》（Letter to the American Church），並將該書改編成新紀錄片。



該書和電影將當今的美國教會與20世紀30年代德國教會，指出相似之處。當時的教會對德國納粹政權採取被動迴避的態度。他提出警醒及敦促基督徒抵制日益增長的邪惡：「有時你必須戰鬥！」



梅塔克薩斯對邪惡世界觀滲透到美國文化表示擔憂。他呼籲教會鍛煉自己的信仰，並通過對抗邪惡來保護社會。他警告說，如果教會不站出來反對邪惡，美國文化也將受到影響。



他對德國教會在納粹政權崛起時被動的態度提出警示，並指出納粹政權的恐怖在全世界造成了巨大損害，德國基督教領袖沒有能夠有效地抵抗納粹政權的崛起，這是一個警醒。



在接受《基督郵報》（Christian Post） 訪問時，他引用德國信義宗牧師潘霍華的例子，潘霍華曾發出對偶像崇拜和納粹政權的警告，但未被重視，最終潘霍華因參與暗殺陰謀而被處決。梅塔克薩斯指出，基督徒不能只守在教堂應當積極反對邪惡。



梅塔克薩斯擔心，如果教會不積極對抗邪惡，美國文化也會受到影響。他提到，德國在納粹崛起之前是一個基督教化的社會，但基督教領袖的撤退使得邪惡得以奪取政權。梅塔克薩斯認為，上帝命令基督徒要反對邪惡，而不是回避問題。



如果基督徒不積極參與對抗邪惡的行動，那麼邪惡將繼續擴散，並警告說每個人都會受到影響。最後，他呼籲基督徒應該愛自己的鄰舍，因為愛鄰舍如同神的命令，不能再容忍這樣的情況持續下去。

