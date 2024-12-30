《基督日報》2024年最受歡迎的9篇中文文章

作為全球華人基督徒的重要新聞平台，《基督日報》在2024年憑借多篇深具影響力的文章吸引了大量讀者。這些文章涵蓋了廣泛的主題，包括基督教教育、社會熱點、信仰見證，本文將回顧2024年最受歡迎的9篇文章。



Top 9: 「婚前性」是不是罪? 來幾句《聖經》經文！



Nicholas Davis援引九段經文證明婚前性行為是一種罪。這些經文強調，性行為應在婚姻內進行，任何婚姻外的性行為都是淫亂的表現。盡管《聖經》未明確提到婚前性行為，《聖經》的教導明確反對所有不道德的性行為，包括婚前性行為。最後，他鼓勵那些曾有過婚前性行為的人，神的寬恕永遠存在，並呼吁大家在神的指引下，尋求神聖的婚姻關系。



Top 8: 世界人口日：全球突破80億 宗教大洗牌



2024年全球人口預計達81.19億，主要受生育率和國際移民影響。聯合國報告顯示，中國和印度仍為人口最多的國家。預計到2050年全球人口將達97億。宗教方面，2050年穆斯林將超越基督教成為最大宗教，2100年穆斯林人口將達39億。穆斯林社群高生育率和年輕化導致其人口增長較快，而歐洲基督徒面臨人口老化問題。聯合國呼吁消除阻礙性健康和生殖健康的結構性不公。



Top 7: 什麼是真正的勇敢和優雅？從瓊瑤自殺看生命的意義



在這篇文章中，秦恩光牧師探討了著名作家瓊瑤自殺的事件，反思她對婚姻和愛情的扭曲觀念。瓊瑤的作品雖影響深遠，但也帶來了負面影響。瓊瑤在遺書中呼吁他人堅強面對生活，而她自己卻選擇了自殺，這聽上去很矛盾。在文章中，秦恩光牧師進一步探討了生命的意義：人類無法掌控生死，唯有通過認識創造主，才能找到生命的真正價值和意義。另外，自殺是逃避，也是自私的行為，真正的勇氣和優雅在於面對痛苦和艱難，依靠信仰走出困境。



Top 6: 張志剛牧師：從「內斂」到「外展」 教會轉型迫在眉睫



張志剛牧師，作為「北美大陸教會事工使團」和「華人牧者團契」的新任主席，指出疫情後北美華人教會需從「內斂」轉型為「外展」型教會。他強調，傳統教會過於關注內部信徒，導致與社會脫節，阻礙教會成長。為了避免教會分裂，張牧師建議主動開拓新教會，強調牧者與長老會的合一，保持福音性的信息宣講，並通過植堂策略吸引更多慕道友，使教會從「內斂」轉向「外展」。



Top 5:日本牧師首創社企旅館 支持單親媽咪



HOTEL ECCLESIA，日本首家社企旅館，於11月在京都開業，其特色在於10%的住宿費捐贈給單親母親合租屋。創辦人、同時也是牧師的吉岡惠生希望旅客享受這一經歷。吉岡在擔任牧師期間創建旅館，旨在支持單親母親家庭。旅館提供適合家庭的寬敞客房，並租賃兒童玩具等服務。吉岡認為旅館和合租屋的管理如同汽車的兩個輪子，需平衡運作。盡管管理旅館非牧師的典型工作，但他認為這有助於連接人們，傳播基督教價值觀。



Top 4: 劉彤牧師分享生命河教會全球宣教地圖 為信徒提供具體參與行動指南



劉彤牧師在其教會宣教月中分享了教會最新的宣教地圖，展示了生命河教會在全球宣教工作中的廣泛布局，並呼吁信徒支持這一重要使命。地圖分為正反兩面，彩色正面展示了生命河教會的分堂所在地和支持的宣教機構，反面則展示了北美的所有分堂。劉彤牧師鼓勵信徒每天為地圖上有負擔的國家或宣教機構禱告。生命河教會自成立以來，已在全球33個國家建立了365間教會，並支持了19個福音機構及宣教士。教會每年十月舉辦宣教年會，強調宣教是每位信徒的使命。



Top 3: 瓊瑤去世引發關於生命意義、自殺與安樂死的深刻討論 華人牧師表示自殺非上帝喜悅







瓊瑤在新北市淡水區的家中輕生去世，之後她在遺書被廣泛傳開。在遺書中瓊瑤表達了不願忍受衰老和病痛的決心，並希望以自己的方式離開。這也引發大眾對善終、安樂死等問題的思考。甚至一些基督徒也提出基督徒是否可以選擇安樂死這一話題。張伯笠牧師藉這一事件指出，安樂死這一觀念實際上是覺醒主義的毒素。今天的世界變化讓人眼花繚亂，政治正確、覺醒主義和進步主義的潮流都在不斷影響社會，包括安樂死的議題也是進步主義的一部分，甚至可以歸入覺醒主義的範疇。人們逐漸認為，不僅可以決定自己的性別，還能決定自己的生死。在西方尤其是民主國家，安樂死的討論已經成為一種主流話題。如果一個人選擇自行決定死亡方式，就相當於代替上帝做主了。藉這一事件，張牧師鼓勵大家，勇敢面對挑戰，堅持信仰，樹立積極的生命的榜樣。



Top 2: 迎感恩節! 十節經文獻上感恩與讚美祭



感恩節期間，我們特別需要提醒自己神的美善，祂是我們的避難所，尤其是在困難時期。這其實是基督日報發布於2015年感恩節期間的文章。那一年，我們的世界經歷了許多悲劇，包括巴黎恐襲和中東及非洲的伊斯蘭極端暴行。然而，神的話語帶給人們盼望與安慰，默想上帝從年初到歲末的保守、恩典與信實，可以帶給人們無盡的盼望。



Top 1: 15句聖誕節聖經經文 帶來這個季節的希望







這篇文章通過15句聖經經文，強調了聖誕節的真正意義--耶穌基督的降生。每句經文反映了耶穌作為救主和神的愛的體現，提醒我們聖誕節是慶祝救贖和希望的時刻。從以賽亞書到約翰一書，文章通過各種預言和見證，讓讀者反思基督降生帶來的恩典與平安。它呼吁我們在慶祝時刻，專注於耶穌的生命和祂帶來的永恆救恩。



聖誕經文與感恩節經文的內容被大量搜索，這說明人們渴望從聖經中汲取智慧與力量。在這個忙碌且充滿挑戰的世界裡，神的話語為我們提供了安慰、指導和希望。它不僅深刻觸動了心靈，也讓我們在信仰中找到真正的平安與方向。正如聖經所說，「人活著不是單靠食物，而是靠神口裡所出的一切話。」

