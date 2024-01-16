2023香港教會事件回顧：調查揭信徒流失教會大洗牌

2023年香港教會疫後重啟，內部面對信徒流失牧養模式轉型，對外與基督教全國兩會領袖探討基督教中國化；宗派重要領袖袁天佑牧師與韋理信牧師離世，以及結業潮湧現德慧結束實體書店、伊甸餐廳告別觀塘等，一切的情與理在教會迴盪。



1. 基督徒流失教會出現大洗牌



香港基督教協進會、香港中文大學崇基學院神學6月進行《香港基督教焦點小組研究分析2023》，發現基督徒流失源於生活壓力，教會意識型態與世界脫節、疫下移向網上崇拜、信仰知識普及等。



社會運動對信徒群體的撕裂促使部分信徒離開堂會，教會出現大洗牌。基督教協進會執行幹事曹曉彤分析教會現況，信徒「教會生活組件化」，崇拜是A教會、事奉是B教會、學習是C神學院。信徒身份認同趨向多重理解，並且出現新型信徒群體由下至上推動服侍，促使體制教會反思使命。



另外，教牧精神健康惹關注。香港忠僕事奉中心與香港樹仁大學11月發佈教牧人員精神健康調查，發現女性在抑鬱、焦慮、壓力和倦怠方面明顯比男性高，年輕牧者靈性幸福感相對其他年齡群體較低，曾偉洪教授建議教會檢視和分配工作量協助平衡生活。研究團隊向本報表示，現時華人教會關注精神健康意識已提升。



2. 基督教全國兩會領袖來港討論「基督教中國化」



香港教會5月首次舉辦基督教中國化研討會，全國三自主席籲「社會主義核心價值觀來引領」，去崇洋化少講西方歷史故事和名人名言，多講中國歷史故事貼近老百姓。香港中文大學崇基學院神學院院長葉菁華認為，需要「解殖」挑戰西方神學標準和壟斷性的知識論，以此達至神學教育中國化。



宗教領袖就基督教在中國處境化往國內交流。中國神學研究院院長黃國維率團訪問三自愛國運動委員會、中國基督教協會等，籲教職人員加深對中國教會和神學教育了解；三自愛國運動委員會主席徐曉紅牧師則表示，基督教在中國本土化不會改變教義。



天主教香港教區主教周守仁樞機4月應北京教區主教李山邀請訪問北京，為回歸後首位訪京的香港教區主教。在行程中與北京教區的主教及神父為培育問題展開對話，回港後呼籲香港教友奉公守法，愛國家、愛教會、愛人民。



3. 袁天佑牧師辭世：行動與著作關注社會事務



今年中，兩位基督教領袖相繼安息主懷。香港基督教循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師7月15日突發性腦出血安息主懷，享年71歲，生前參與社會事務對信仰堅持，在政關問題上走在最前線。袁天佑牧師曾接本報訪問時，呼籲教會應善用香港仍然擁有的自由的優勢，努力培育下一代年輕人關注世界、擴闊視野、了解教會和政治的關係，並尋求如何服侍社會。



另一位，浸信會神學院前院長韋理信牧師9月20日安息主懷，享年96歲。韋理信牧師為來港的美國傳教士、傑出教育家，說得一口流利廣東話，情繫香港鞠躬盡瘁60年，提倡華人神學教育本色化。



4. 【專訪】馮肇熙：基督教出版「人機合體」尚未見 可信度更重要



人工智能入侵出版界？今年7月香港書展國際論壇上，劍橋大學出版社潘群表示學術作者及編輯使用AI但需培訓防虛假訊息，有與會者分享使用AI獨立完成漫畫書籍。



10月基督教書展，本報專訪福音證主協會總幹事馮肇熙社長，他認為在基督教界重點是如何保持可信度並負責任地教導和靈命培養：「人工智能進入出版界所衍生的問題不僅僅是它參與了寫作，更重要的是它如何參與。這不僅是基督教界面臨的問題，整個出版行業和全球的出版人都在討論。」



5. 結業潮湧現！德慧結束實體書店 伊甸餐廳告別觀塘



結業潮衝擊基督教出版及飲食業。17年歷史的德慧文化11月宣佈「沒錢繼續蝕下去」結束實體書店轉型線上服務；營商宣教的伊甸餐廳曾經是客人喘息、放鬆、思考生命的地方，同月告別觀塘。



該餐廳牆上的金句「順利時要喜樂，患難時當思考。上帝使這兩樣都發生，因此人不知將會發生甚麼事」在過往的日子與客人互勉，亦在此刻送別各方朋友。



6. 《環球聖經譯本》出爐：準確表達原文「馬槽」改「牲口槽」



環球聖經公會11月11日在尖沙咀潮人生命堂舉行「環球聖經譯本奉獻禮」，譯本以忠於原文、易讀易懂、信仰純正為特色，並強調詞義準確，如耶穌誕生「馬槽」改為「牲口槽」。此外，環聖明年將發起「環球讀經研經運動」，鼓勵信徒一年內速讀整本聖經。



7. 首屆基督徒「合一藝術展」專訪馮少雄：待時機成熟盼與國內聯辦



天主教與基督教9至10月聯合舉辦首屆《基督徒合一藝術展》，主題是《愛‧護‧天父世界》，透過34位基督徒藝術家、59件作品中展示上主的創造物之美，激發更多人珍惜天地萬有。



基督徒合一藝術展籌委聯席主席、基督教協進會義務總幹事馮少雄長老向本報透露：「曾經接觸中聯辦機構的官員，他們表達有興趣將來如果條件和客觀環境成熟，或者聯同國內天主教或基督教會舉辦合一藝術展……。」



8. 「道風山解封百年文獻」劉文亮牧師專訪：佛教建築群承傳宣教史



位於沙田的道風山基督教叢林建於1930年，為香港二級歷史建築，近百年過去今年9月22日山上舉行「時間囊開啟暨放置典禮」解封9件文獻，展示建立時的背景、目的和理念，並重新放置文物讓百年後人了解香港。



道風山為人熟悉是東方佛教建築群，道風山叢林主任劉文亮牧師指該處是宣教式的山頭，早期有不少佛教徒在此掛單，一起生活甚至信了耶穌，更有後來按立為牧師。



9. 同性戀浪潮襲港：議員反同運、學會籲區分關係、明光社憂家庭混亂



同性戀衝擊香港一浪接一浪，11月舉行的同樂運動會有立法會議員斥糖衣毒藥；而早前《岑子杰訴律政司司長》終極裁決案，香港性文化學會發聲明呼籲社會應區分「緊密」和「婚姻」關係。



另兩同志家庭被拒申請公屋房委會被判決敗訴，明光社總幹事蔡志森質疑法庭裁判將婚姻和家庭關係變得更加複雜混亂。



10. 氣候峰會！香港青年撰立場書交聯合國



今年7月地球創下有紀錄以來最熱的月份，全球各國遭受極端天氣和反常災害影響，聯合國氣候變化峰會即將舉行之際，香港9月舉行青年氣候峰會探討氣候公義，並撰寫立場書提交聯合國。



教區全人發展委員會亦發起聯署，收集超過2000位教友簽名轉交氣候變化大會，促各國領袖採取行動回履行《巴黎協定》減少溫室氣體。

